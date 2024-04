Gillé en Vliegen blinken weer uit op gravel en halen halve finales in Monte Carlo

Sander Gillé en Joran Vliegen mogen zich opmaken voor de halve finales van het dubbelspel op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo. Op gravel lijkt het Belgische duo opnieuw in uitstekende vorm.

Het prestigieuze toernooi van Monte Carlo was Sander Gillé (33) en Joran Vliegen (30) in het verleden niet gunstig gezind. Bij hun twee vorige deelnames in 2021 en 2022 was de eerste ronde het eindstation.

Nu mag het Belgische duo plots dromen van een finale. In de kwartfinales zetten ze het Duitse duo Krawietz-Pütz, het zesde reekshoofd, opzij in twee sets.

Alweer een sterke prestatie nadat ze eerder in de achtste finales hadden gestunt door met Ivan Dodig en Austin Krajicek de nummers 3 en 4 van de wereld in het dubbelspel uit te schakelen.

Voor een plekje in de finale nemen Vliegen en Gillé het op tegen de Fransmannen Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin of het Spaans-Argentijnse duo Marcel Granollers-Horacio Zeballos.

Gillé en Vliegen lijken op gravel dus weer onder stoom te komen. Vorige week sneuvelden ze in de halve finales in het Portugese Estoril, waar ze hun titel probeerden te verdedigen. Vorig jaar haalden ze nog de finale van Roland Garros.