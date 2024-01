Rafael Nadal geeft meteen zijn visitekaartje af bij zijn rentree: "Een emotionele dag"

Brisbane International Dominic Thiem ( 98 ) Rafael Nadal ( 244 ) einde 5 set 1 7 1 set 2 6

Rafael Nadal is terug. Na een afwezigheid van bijna een jaar won hij meteen een heruitgave van twee Roland Garros-finales. In Australië liet hij de Oostenrijker Dominic Thiem zien wie de meester is. "Ik haalde een mooi niveau", zei Nadal na zijn tweesetter.

Een heupblessure hield Rafael Nadal bijna een jaar van het terrein, maar daar was bij zijn rentree in Brisbane niets van te merken. De 37-jarige gravelkeizer stond weer kwiek en energiek te tennissen. In zijn eerste enkelmatch kreeg hij Dominic Thiem voorgeschoteld. Nadal had de voormalige nummer 3 van de wereld twee keer geklopt in de finale van Roland Garros (in 2018 en 2019), ook in Australië was hij de betere. De Spanjaard liet zich nauwelijks op een fout betrappen. Enkel het verschil maken, duurde wat langer. De 22-voudige grandslamwinnaar had 4 setpunten nodig om op voorsprong te komen. (scrol omlaag voor het vervolg)

"Ik heb een mooi niveau gehaald"

De tweede set werd een formaliteit voor Nadal. Na anderhalf uur tennis had hij zijn 1.069e zege beet als profspeler.

Daarmee laat hij Ivan Lendl achter zich. Enkel Jimmy Connors (1.274 zeges), Roger Federer (1.251) en Novak Djokovic (1.087) doen of deden beter. "Dit is een emotionele en belangrijke dag voor me, na een van de zwaarste jaren in mijn carrière", sprak Nadal meteen na de match. "Ik heb een mooi niveau gehaald voor een eerste match. Dat doet deugd en ik kijk al uit naar mijn volgende wedstrijd." In de tweede ronde wacht thuisspeler Jason Kubler (ATP-102). Hij begon met een wildcard aan het toernooi en profiteerde in de eerste ronde van de opgave van de Rus Aslan Karatsev (ATP-35).

