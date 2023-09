Sterke Greet Minnen stoomt door naar derde ronde in New York

Net als Minnen kwam Sachia Vickery uit de kwalificaties op de US Open. In de eerste ronde had de 26-jarige Amerikaanse nog gestunt tegen de Kroatische Donna Vekic, het 21ste reekshoofd in New York. Minnen stuntte dan weer tegen veterane Venus Williams.

De partij begon goed voor Minnen, die met krachtig en gevarieerd tennis set één won van Vickery. In set twee gaf de Amerikaanse meteen een slecht signaal af door haar eerste opslagspel te verliezen, maar Vickery rechtte de rug en won set twee met 4-6.

In de derde set leken beide speelsters aan elkaar gewaagd. Tot 4-4 bleven ze foutloos op eigen opslag, maar bij haar eerste breakpunt in het negende spel veroverde Minnen de felbegeerde break. Daarna maakte ze kordaat af: 6-4.

Minnen evenaart met haar plaats in de derde ronde haar beste resultaat op Flushing Meadows. Twee jaar geleden haalde ze ook al eens de laatste 32 in New York. In die volgende ronde wacht met de Russische Daria Kasatkina (WTA 14) een stevige test.

In het dubbelspel plaatste Minnen zich woensdag, aan de zijde van Yanina Wickmayer, voor de tweede ronde. Daarin ontmoeten de Belgische vrouwen vrijdag de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva.