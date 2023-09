Medvedev houdt titelverdediger Alcaraz uit US Open-finale: "Met 120 procent"

Daniil Medvedev stond metronomisch te tennissen achter de baseline. Set 2 was bijna een formaliteit. De nummer 2 van de wereld verloor nauwelijks een punt op zijn service: 6-1.

Set 3 dan, waarin Medvedev naar eigen zeggen een dipje had. Al krikte Alcaraz zijn niveau ook op. De jonge Spanjaard surfte op de steun van het publiek en scoorde zijn eerste break om met 3-1 te leiden.

De comeback was ingezet. Alcaraz danste zich door de stugge verdediging van Medvedev heen en scoorde de aansluitingstreffer: 6-3.

De ommekeer leek ingezet, maar dat was niet naar de zin van de Rus. In een ellenlang 6e spel van de vierde set brak hij Alcaraz finaal.

Al spartelde de titelverdediger nog even tegen. Medvedev had 4 matchballen nodig voor zijn 3e finale in New York. In 2019 was Rafael Nadal te sterk, twee jaar geleden won hij in 3 sets van Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4).