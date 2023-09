Novak djokovic slaat US Open-droom van thuisspeler Ben Shelton (20) in halve finale aan diggelen

Één tegen allen, allen tegen één.

Novak Djokovic stond in de halve finales van de US Open tegenover thuisspeler Shelton Ben, de 20-jarige chouhou van het Amerikaanse publiek.

Bij elke goede baltoets van de jonge Amerikaan veerde de thuisaanhang al brullend recht, bij elke foute baltoets van zijn Servische tegenstander eveneens.

Maar onder de indruk was Djokovic nooit. De Serviër haalde energie uit het vagevuur in het Arthur Ashe Stadium en probeerde het publiek stil te krijgen met twee zeer dominante sets. Vooraleer Shelton het goed besefte, stond hij 6-3 en 6-2 in het krijt.

Maar de sensatie van dit toernooi liet zich niet zonder slag of stoot naar huis sturen door zijn meer ervaren tegenstander. In de derde set pakte zijn alles-of-niets-strategie opeens goed uit. Meerdere malen liet hij momenten van ontluikende grootsheid zien. Hij sleepte zo nog een tiebreak uit de brand.

Maar tegen Djokovic heb je meer dan alleen momenten nodig. De Servische veelwinnaar bleef constant presteren en rondde zijn halve finale uiteindelijk in de beslissende tiebreak (7/4) af.

Hij staat zo al voor de tiende keer in de finale van de US Open. Shelton was op zijn beurt zienbaar aan het balen, maar mag met opgeheven hoofd terugblikken op zijn traject.