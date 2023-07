Net als in 2022 verliest Elise Mertens de dubbelspelfinale op Wimbledon

Elise Mertens en Storm Hunter hadden weinig tegenstand gekregen op weg naar de finale, maar in die finale was dat helemaal anders. Su-Wei Hsieh en Barbora Strycova haalden een erg hoog niveau op het Engelse gras.

De finale was een ware reclamespot voor het dubbelspel bij de vrouwen. Tactiek, techniek en fysieke kracht: alles kwam aan bod. Mertens maakte enkele knappe punten, maar de ervaring en kunde van Hsieh en Strycova gaf net de doorslag.

Vooral de Tsjechische maakte op de beslissende momenten het verschil met haar indrukwekkende spel aan het net. Mertens en Hunter maakten in set 2 nog een 4-1-achterstand ongedaan, maar daarna besliste Strycova de finale.

Opvallend: Hsieh en Strycova wonnen samen in 2019 op Wimbledon. "Sindsdien heb ik een zoontje op de wereld gezet en hebben we allebei een comeback gemaakt. Dus dit is speciaal", zei Strycova. "Dit is nu echt mijn laatste Wimbledon."

Mertens stond voor de derde keer op een rij in de Wimbledonfinale, maar kon enkel in 2021 (met Hsieh) winnen. "Het was een lastige partij", zei Mertens. "Het was voor mijn dubbelpartner moeilijk om haar opslag te houden. Ze geeft hem vier keer uit handen. Ik heb zelf niet slecht geserveerd, maar het was nipt. Net niet."

"We hebben dan wel de finale verloren, ik heb er toch van genoten. Ik heb samen met Storm een goeie week achter de rug. Het was plezant om samen te spelen, we hebben ons goed geamuseerd."

En dan het eeuwige dilemma: moet Mertens eigenlijk niet stoppen met dubbelen en zich focussen op haar enkelspel? "Dat ga ik toch niet doen, denk ik. Zou ik een grandslamfinale moeten laten liggen? Dubbelen is normaal een uur. Daar zal de energie nog wel voldoende voor zijn."