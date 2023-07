Revelatie Eubanks blijft doorgaan op elan en kegelt nu ook Tsitsipas uit Wimbledon

De Amerikaan Christopher Eubanks (ATP 43) heeft maandag voor de verrassing gezorgd door op Wimbledon Stefanos Tsitsipas (ATP 5) in de 1/8e finales uit het toernooi te kegelen.

Het 27-jarige Amerikaanse opslagkanon haalde het in de vierde ronde na een spannende vijfsetter van het Griekse vijfde reekshoofd: 3-6, 7-6 (7/4), 3-6, en twee keer 6-4 na 3 uur en 4 minuten.

Tsitsipas geraakte nog nooit voorbij de vierde ronde in Londen. De Griek verloor begin dit jaar de finale van de Australian Open. Op Roland Garros was hij in 2021 verliezend finalist.

Eubanks staat voor de eerste keer in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Op de Australian Open en de US Open is zijn beste resultaat een stek in de tweede ronde, op Roland Garros ging hij er vorige maand in de openingsronde uit.

Op Wimbledon staat de Amerikaanse laatbloeier voor het eerst op de hoofdtabel. Onlangs pakt hij wel in Mallorca zijn eerste ATP-titel.

Bij de laatste acht staat Eubanks tegenover het Russische opslagkanon Daniil Medvedev (ATP 3).