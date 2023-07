Mertens zonder nog te spelen naar 3e ronde dubbelspel, Minnen moet knokken, ook Flipkens profiteert van opgave

Tegenstanders Mertens dagen niet meer op

Met Elise Mertens en Kirsten Flipkens zijn er nog twee Belgische vrouwen actief in het dubbelspel op Wimbledon. Mertens had gisteren met de Australische Storm Hunter haar eerste set gewonnen tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Oekraïense Anhelina Kalinina.



Bij 6-2 en 2-0 gooide de regen roet in het eten, vandaag ging het voort. Maar Begu en Kalinina kwamen niet meer opdraven. Mertens en Hunter door naar de derde ronde.



Bij de mannen zitten Sander Gillé en Joran Vliegen nog in het toernooi. Zij komen vandaag in actie in de eerste ronde tegen de Serviër Laslo Djere en de Australiër Christopher O'Connell.



Vliegen speelt met de Chinese Yifan Xu ook nog in het gemengd dubbel.