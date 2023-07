Vliegen en Gillé nemen vlot horde van eerste ronde dubbelspel op Wimbledon

De Belgen zijn ambitieus, ze willen dit jaar als dubbelduo naar de Masters. Op Roland Garros speelden ze de finale. Ze waren een maat te groot voor Djere en O'Connell.



De 12e reekshoofden gaven geen enkele breakkans weg, zelf braken ze 3 keer. Tot 3-3 ging het gelijk op in de eerste set, daarna waren er 3 games op een rij voor Vliegen/Gillé.



In de 2e set sneden ze meteen de benen van hun opponenten af met een break, ze liepen 1-5 uit en haalden de match op love binnen.



In de tweede ronde wachten Romain Andreodo uit Monaco en Sam Weissborn uit Oostenrijk.