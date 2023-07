Het sprookje is compleet: Marketa Vondrousova wint als niet-reekshoofd Wimbledon

Het verhaal van Marketa Vondrousova was voor de finale al bekend. Vorig jaar moest ze geblesseerd toekijken tijdens Wimbledon na een operatie aan haar pols. Ze vreesde dat ze nooit meer haar topniveau zou halen, maar niets bleek minder waar.

In een nerveuze finale hield de Tsjechische haar zenuwen beter onder controle dan Ons Jabeur. De Tunesische kon net als vorig jaar de eerste Arabische speelster en eerste Afrikaanse een grandslamtoernooi winnen, maar net als vorig jaar beet ze in de finale van Wimbledon in het gras. Ze verloor vorig jaar ook de finale van de US Open.

In beide sets hadden de speelsters het moeilijk om hun opslagspel te behouden, twee keer maakte Vondrousova het verschil op het einde van de set. Na een break bij 4-4 hield ze telkens het hoofd koel om het af te maken.

Zo is de 24-jarige Vondrousova het eerste niet-reekshoofd dat Wimbledon kan winnen. Voor de linkshandige Tsjechische, nummer 42 op de WTA-ranglijst, is het de eerste overwinning in een grandslamtoernooi. In 2019 verloor ze de finale van Roland Garros, in 2021 pakte ze zilver op de Olympische Spelen van Tokio.