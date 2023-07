Geen nieuwe grandslamfinale voor Gillé en Vliegen: "Niet in staat om ons niveau te halen"

Voor Joran Vliegen is het grandslamtoernooi nog niet afgelopen. Samen met de Chinese speelster Xu Yifan speelt hij nog de kwartfinales in het gemengd dubbelspel.

Net als twee weken geleden op Mallorca moesten Vliegen en Gillé hun meerdere erkennen in de Amerikanen Jackson Withrow en Nathaniel Lammons. Deze keer verloren ze in twee sets.

Geen nieuwe finale voor de dubbelspecialisten Joran Vliegen en Sander Gillé. Na de finale in Parijs is het derde ronde geworden op Wimbledon.

"Enkele foute keuzes gemaakt in het begin"

"Het was voor ons geen goede wedstrijd", zei Sander Gillé na de nederlaag. "We waren niet in staat ons niveau te halen, wat essentieel was."

"Ze zijn zeer sterk en serveren zeer goed. Dat maakte de opdracht niet makkelijker. We hebben enkele foute keuzes gemaakt in het begin en moesten steeds achtervolgen. We hielden vol, maar zij waren beter dan wij."

"Ze konden meer kansen creëren op onze opslag, terwijl ze heel constant bleven op hun eigen service", aldus Gillé. "We hebben geprobeerd om oplossingen te vinden, maar dat was niet voldoende."

"We zijn ontgoocheld dat het toernooi hier eindigt, na een mindere wedstrijd bovendien", klinkt het bij de tennisser uit Hasselt.

"Het was wel de eerste keer dat we de derde ronde bereikten van Wimbledon. Tijdens onze eerste twee wedstrijden hebben we ook heel goed gespeeld. We wilden natuurlijk beter doen, want we zijn erg ambitieus, maar dat is voor ons op gras iets moeilijker. Het kan niet elke keer feest zijn."