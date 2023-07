Elise Mertens gaat zonder te spelen naar de kwartfinales van het dubbelspel in Wimbledon

Elise Mertens heeft zich dinsdag, met haar Australische partner Storm Hunter, zonder te spelen gekwalificeerd voor de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Hun tegenstanders in de derde ronde (1/8e finales), de Tsjechische vrouwen Miriam Kolodziejova en Marketa Vondrousova, trokken zich voor de wedstrijd terug. Vondrousova plaatste zich eerder op de dag voor het eerst voor de halve finales van het enkelspel op het Londense gras. I

n de kwartfinales woensdag treffen Mertens en Hunter, samen het derde reekshoofd in het dubbelspel, de Britse tandem Naiktha Bains/Maia Lumsden. Zij rekenden in hun achtste finale in drie sets (6-3, 6-7 (5/7) en 6-3) af met de Slovaakse vrouwen Viktoria Hruncakova en Tereza Mihalikova.

Mertens en Hunter konden in de tweede ronde van het dubbelspel ook al profiteren van een forfait. Ze stonden zaterdagavond met 6-2 en 2-0 voor tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Oekraïense Anhelina Kalinina toen het begon te regenen. De partij moest zondag hervat worden, maar Begu en Kalinina lieten verstek gaan voor het vervolg.

Mertens is nog als enige Belgische actief in het dubbelspel. Eerder op de dag verloren Sander Gillé en Joran Vliegen hun derde ronde bij de mannen. Bij de vrouwen moest Greet Minnen, met de Hongaarse Anna Bondar, ook inpakken. Mertens won Wimbledon in 2021 in het dubbel, met de Taiwanse Hsieh Su-Wei. Vorig jaar was ze verliezend finaliste met de Chinese Zhang Shuai.