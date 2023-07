16-jarig toptalent Mirra Andrejeva staat vanuit kwalificaties bij laatste 16 op Wimbledon

Wimbledon is het tweede grandslamtoernooi uit de carrière van Andrejeva, Roland Garros beet de spits af. Daar haalde ze de derde ronde tegen Coco Gauff.



Gauff was in 2019 trouwens de jongste - een paar maanden 15 jaar - om als qualifier door te stoten naar de laatste 16 op Wimbledon. In 1999 was Kim Clijsters, net 16 geworden, de op één na jongste. Andrejeva, goed 2 maanden 16, staat nu derde in dat rijtje.



Andrejeva, die uitpakt met een robuuste backhand, zette eerder op het heilige gras de Chinese Xijy Wang (WTA-65) en de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-11), tiende reekshoofd, opzij. Krejcikova gaf bij 6-3, 4-0 op.



Vandaag liep het niet zo simpel: er waren liefst 30 breakballen, waarvan er 9 omgezet werden. Andrejeva toonde zich de minst onregelmatige.



In de achtste finales treft Andreeva de Amerikaanse Madison Keys (WTA-18), het 25e reekshoofd. Keys, voor Wimbledon winnares in Eastbourne, rekende zaterdag in haar derde ronde in twee sets (6-4 en 6-1) af met de Oekraïense Marta Kostjoek (WTA-36).



Andrejeva maakte de voorbije maanden indruk. Vlak voor Roland Garros had ze op het prestigieuze WTA 1.000 van Madrid de 1/8e finales gehaald na zeges tegen subtoppers als Leylah Fernandez, Beatriz Haddad Maia en Magda Linette.