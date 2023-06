Zussen Erika en Mirra Andrejeva: de nieuwe goudklompjes in het tennis?

Coco Gauff mag dan nog altijd maar 19 jaar zijn, met haar finaleplaats vorig jaar in Parijs en met haar 6e plaats op de wereldranglijst is ze al een vaste waarde.



Maar de naam die de voorbije maanden en zeker de jongste weken tegen de snelheid van het licht op het voorplan verscheen, is die van Mirra Andrejeva. Russin.

Is het vanwege van haar prille leeftijd of is het omdat ze sinds begin vorig jaar in het zuiden van Frankrijk woont en traint? Vragen over de oorlog tussen haar thuisland en Oekraïne bleven haar bespaard.



Mirra en haar drie jaar oudere zus Erika begonnen met tennis omdat hun moeder Raisa in de ban was van Marat Safin, de Rus die in het begin van deze eeuw nummer één in de wereld was. Hij won de Australian Open ook. De dochters zouden gaan tennissen.



Vanuit Siberië volgde eerst de verhuizing naar Sotsji, waar het klimaat beter was. Maar dat volstond niet voor de perfecte opleiding. Erika en Mirra kregen de kans om te gaan wonen en trainen in Manacor in Mallorca bij Rafael Nadal.



Ze kozen uiteindelijk voor het zuiden van Frankrijk en het "Elite Tennis Center" in Cannes van ex-speler Jean-René Lisnard, omdat Daniil Medvedev daar ook al getraind had en tevreden was.



Mirra werd daar door haar talent en haar resultaten als eerste opgepikt door het managementbureau IMG. Kort daarna volgde Erika.

(De zussen Andrejeva. Lees voort onder de post.)