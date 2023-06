Elise Mertens verspilt niet te veel tijd en energie in de 1e ronde van het dubbelspel

In het enkelspel is Elise Mertens een heel mooi verhaal aan het schrijven in Parijs, maar dat betekent niet dat ze geen interesse meer heeft in het dubbelspel.



Enkele uren na haar stunt tegen Jessica Pegula wachtte Mertens al een nieuwe uitdaging. Samen met Storm Hunter vormt ze het 3e reekshoofd in het vrouwendubbel.



In de eerste ronde kregen ze met Danielle Collins en Emma Navarro wel al meteen een pittige test. Collins speelde vorig jaar nog de enkelfinale op de Australian Open, miljardairsdochter Navarro haalde in 2019 de finale van Roland Garros bij de junioren.



Maar op het terrein was er van een spannende match amper sprake. In een mum van tijd stond het al 4-0 voor het Belgisch-Australische koppel en die geschiedenis herhaalde zich min of meer met een snelle 4-1-voorsprong in set 2.



In de 2e ronde komen Mertens en Hunter de Braziliaans-Wit-Russische combinatie Gamarra Martins/Sjimanovitsj tegen.