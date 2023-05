Mirakelman Monfils geeft forfait voor 2e ronde, Holger Rune krijgt vrijgeleide

Gaël Monfils had op papier al weinig kans tegen het opkomende talent Holger Rune, die nu al 6e staat op de wereldranglijst.

Maar het mirakel van Monfils tegen de Argentijn Sebastien Baez, waar hij een 0-4-achterstand in de 5e set nog kon omdraaien in een zege, heeft zijn sporen nagelaten.



Monfils heeft te veel last van zijn linkerpols om zijn kansen te verdedigen tegen Rune. De Deen krijgt dus een vrijgeleide naar de 3e ronde, waar hij de Italiaan Vavassori of de Argentijn Oliveiri treft.