Maryna Zanevska kan 9e reekshoofd Koedermetova niet verrassen in Melbourne

Maryna Zanevska en Veronika Koedermetova troffen elkaar voor het tweede grandslamtoernooi op rij. Ook op de US Open vorig jaar stonden de twee tegenover elkaar en ook toen trok de Russin aan het langste eind.

Vandaag in Melbourne speelde Zanevska een goeie wedstrijd, waarin ze goed serveerde en sterk acteerde aan het net. De 29-jarige Belgische met Oekraïense roots sloeg wel opvallend meer unforcerd errors dan haar tegenstandster en dat was de verdienste van Koedermetova.

De Russin stak na 2 breaks de 1e set relatief eenvoudig op zak met 6-2, maar in set 2 bood Zanevska meer weerwerk. In het 5e spelletje ging ze door de opslag van Koedermetova, die haar hachje redde met een rebreak in game 8.

Zo moest een tiebreak uiteindelijk voor de beslissing zorgen en daarin gaf de ervaring van Koedermetova op zulke momenten de doorslag. De Russin panikeerde niet bij een vroege minibreak van Zanevska en ook niet toen de Belgische bij 4-5 in de tiebreak 2 keer op rij mocht serveren.

Een kans dus voor Zanevska om een setpunt af te dwingen, maar Koedermetova brak 2 keer en stak zo de wedstrijd op zak. Na de uitschakeling van Zanevska is er nog slechts één Belg actief in het enkelspel op de Australian Open: Elise Mertens.