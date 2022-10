Ysaline Bonaventure stoot door in WTA-Cluj-Napoca

Bonaventure, die al 2 kwalificatieduels won in Cluj-Napoca, ging als eerste door de opslag van haar opponente, maar kreeg meteen een rebreak om de oren: 2-2. Het ging gelijk op, tot onze landgenote in het elfde spelletje als eerste weer breakballen kon afdwingen (0-40). Ze brak en haalde op de eigen opslag de set binnen.



De tweede set was ze even het momentum kwijt, Gratsjeva liep 0-4 uit, maar Bonaventure vond een tweede adem en maakte er overtuigend 4-4 van. Opnieuw viel de beslissing in het 11e spelletje, waarin Bonaventure op love brak.



Ze sloeg op voor de match, zag Gratsjeva 3 breakballen (0-40) verkwanselen en maakte het zelf af op haar eerste matchpunt: 7-5, 7-5 na 1 uur en 39 minuten.