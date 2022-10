Geerts kan maar 1 set het tempo van Thiem volgen in Antwerpen

Thuisspeler Geerts belandde met een wildcard in zijn achterzak op de hoofdtabel in Antwerpen. Zijn eerste opdracht was meteen stevig: Dominic Thiem, in 2020 winnaar op de US Open en ook finalist op de Australian Open (2020) en Roland Garros (2018 en 2019).

Door blessureleed is de Oostenrijker intussen wel heel ver weggezakt op de wereldranglijst, maar bij momenten liet hij in Antwerpen toch zien dat het niveau er nog is.

In het begin van de partij hield Geerts wel lang gelijke tred, tot 4-4. De Belg speelde complexloos. Maar op het juiste moment snoepte Thiem zijn opslag af en pakte hij de set met 6-4.

In de tweede set was de veer bij de Antwerpenaar helemaal gebroken. Thiem liep in een rotvaart uit en Geerts kon geen vuist meer maken. Een zware 6-0 was het verdict in amper 29 minuten.