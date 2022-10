Elise Mertens zegt af voor haar dubbelwedstrijd in Guadalajara

Mertens won op 9 oktober het WTA-enkeltoernooi van Monastir en kreeg vorige week te horen dat ze naar de afsluitende WTA Finals in het dubbel mag met haar Russische partner Veronika Koedermetova.



Zit dat er voor iets tussen? Mertens en Koedermetova waren tweede reekshoofd in Mexico, ze waren vrij in de eerste ronde en wonnen in de vorige ronde van de Japanse vrouwen Shuko Aoyama en Eri Hozumu.



Maar de kwartfinale tegen Storm Sanders en Luisa Stefani laten ze schieten. Het is niet duidelijk waarom.