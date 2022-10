Elise Mertens laat 3 matchpunten onbenut en moet haar biezen pakken in Guadalajara

In Mexico is Elise Mertens (WTA-34) al in de 2e ronde gesneuveld van het WTA-toernooi van Guadalajara. Tegen de Russin Anna Kalinskaja (WTA-73) leek Mertens lang op weg naar een felbevochten zege, maar in de laatste spelletjes gaf ze haar bonus helemaal uit handen.