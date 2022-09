Laatste Belgische in enkelspel sneuvelt in New York: Van Uytvanck verliest in tweede ronde

Alison Van Uytvanck speelde één keer eerder tegen Clara Burel, ook op een grandslamtoernooi. Vorig jaar versloeg ze de Française met 4-6, 6-3 en 6-4 in de eerste ronde van de Australian Open.

Ook toen verloor ze de eerste set en dat was in New York niet anders. Van Uytvanck zocht naar haar beste tennis, haar service liep niet goed en ze leverde drie keer haar opslag in.

In de tweede set maakte Burel meer fouten en daar profiteerde Van Uytvanck optimaal van. 4-6-winst was het resultaat, maar in de derde set ging Van Uytvanck vooral zelf te veel in de fout om aanspraak te maken op de zege.

Net als in 2019 strandt Van Uytvanck in de tweede ronde van de US Open. De zeven andere deelnames van Van Uytvanck aan de US Open eindigden in de eerste ronde. Dit jaar schakelde ze in de eerste ronde Venus Williams uit.