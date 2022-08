Elise Mertens struikelt over Caroline Garcia voor kwartfinales van Cincinnati

Elise Mertens beleeft niet haar sterkste seizoen - ze zakte van plek 12 naar 33 - maar onder de vleugels van haar nieuwe "coach" Philippe Dehaes oogde ze wel sterk in Cincinnati.

Zowel tegen Kalinina als voormalig nummer 1 van de wereld Pliskova speelde Mertens sterk, maar tegen Garcia begon onze landgenote onherkenbaar. Vooral haar eerste opslag - 50% en 5 dubbele fouten - draaide moeizaam.

Een enthousiaste Garcia profiteerde optimaal en leek op weg naar een vlotte zege in twee sets. Mertens sputterde nog even tegen, maar kon geen tiebreak meer afdwingen.

Mertens komt wel nog in actie in het dubbelspel in Cincinnati. Volgende week speelt ze nog het WTA-toernooi in Cleveland als voorbereiding op de US Open (29 augustus - 11 september).