Elise Mertens te sterk voor ex-nummer 1 van de wereld in 2e ronde van Cincinnati

Elise Mertens overtuigt opnieuw in Cincinnati. In de tweede ronde van de Western & Southern Open versloeg ze de ex-nummer 1 van de wereld Karolína Plíšková in twee sets (6-7 en 3-6). In de eerste set strubbelde de Tsjechische nog hevig tegen, maar in de tweede stond er geen maat op onze landgenote. Ze gaf amper een puntje op haar opslag weg.