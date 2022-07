Kirsten Flipkens breit vervolg aan Wimbledon-avontuur in het dubbelspel na felbevochten wedstrijd

De 36-jarige Kirsten Flipkens heeft haar laatste wedstrijd in het enkelspel gespeeld, maar in het dubbelspel gaat ze wel nog even door. Met haar Spaanse partner Sara Sorribes rekende ze in de 2e ronde af met Bencic en Sanders.





In de eerste set nam het Zwitsers-Australische duo nog de bovenhand, maar nadien kwam er meer lijn in het spel van Flipkens en Sorribes. Ze grepen de talrijke kansen om door de opslag van hun tegenstanders te gaan en bleven zelf ook heel secuur tennissen.

Na dik 2 uur tennis stapten Flipkens en Sorribes dan ook met de winst van het veld. Ze stoten zo door naar de 3e ronde waar ze de Tsjechische Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova tegenkomen.