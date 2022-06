Zanevska gaat strijdend ten onder tegen grandslamwinnares op Wimbledon

Maryna Zanevska had in haar twee voorbereidingstoernooien op gras telkens in de eerste ronde verloren. Dat ook nog eens Barbora Krejcikova uit de trommel kwam als eerste tegenstander op Wimbledon, maakte de opdracht nog wat moeilijker.

Maar Zanevska was niet onder de indruk tegen de eindlaureate van Roland Garros van vorig jaar. Ondanks een dubbele break achterstand in de eerste set, kon onze landgenote nog een tiebreak uit de brand slepen. Daarin trok ze evenwel aan het kortste eind.

Ook in de tweede set kon Zanevska het tempo goed volgen, maar in het achtste spelletje moest ze toch weer een break toestaan. Ze deed nog alles om haar tweede deelname op de hoofdtabel te rekken en werkte 4 matchballen weg, maar het 5e was er te veel aan.

In 2017 ging Zanevska er ook al in de openingsronde uit. Zeven keer sneuvelde ze in de kwalificaties op het Londense gras. Zanevska is na Van Uytvanck de tweede Belgische die Wimbledon moet verlaten.