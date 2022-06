Wickmayer neemt vlot eerste horde in Wimbledon: "Ik ben op de goede weg"

Wickmayer werd vorig jaar in april mama, in februari pakte ze haar tennisracket weer op. Ze begon aan het jaar zonder ranking, ze rukte ondertussen al op naar plaats 298. Zhu staat bijna 200 plaatsen hoger.



Maar de 32-jarige Wickmayer, ooit top 12 van de wereld, is het tennissen niet verleerd. Ze knokte zich door de kwalificaties op haar 13e Wimbledon en ging voort op haar elan tegen Zhu.



Onze landgenote speelde dominant en goed. Ze brak op het eind van de eerste set door de opslag van haar opponente en serveerde de set uit: 6-4 in 50 minuten.



Set 2 ging nog vlotter. Zhu won het eerste spelletje, maar daarna waren er 5 games op een rij voor de Belgische. Ze maakte het op love uit: 6-2 na 33 minuten.



In de tweede ronde, haar eindstation in 2019, wacht een lastige opdracht: Jelena Ostapenko (WTA-17), het 12e reekshoofd. De ex-winnares van Roland Garros (2017) versloeg de Française Oceane Dodin (WTA-85) met 6-4, 6-4.



Voor haar zwangerschapsverlof was Wickmayer van 2008 tot 2019 onafgebroken aanwezig op het heilige gras, haar beste resultaat was een 4e ronde in 2011.