Belgisch onderonsje in Nederland: Van Uytvanck tegen Mertens in Rosmalen

Alison Van Uytvanck had de goede smaak al te pakken op gras, want zondag won ze nog het ITF-toernooi van Surbiton, nabij Londen. Toch miste ze haar start in Rosmalen tegen Tamara Korpatsch. De Duitse dwong snel een break af.

Van Uytvanck zette vervolgens haar hakken in het gras en trok met twee breaks de eerste set nog naar zich toe. Ook in de tweede set moest ze een achterstand goedmaken, maar ze kon een derde set vermijden.

In de tweede ronde neemt Van Uytvanck het op tegen Elise Mertens. Het Belgische onderonsje staat morgen op het programma op het Nederlandse gras.