Alison Van Uytvanck opent grasseizoen met toernooizege in Engeland: "Nu genieten"

Het was geen makkelijke wedstrijd", reageerde Van Uytvanck na de finale. "Ze was goed aan de partij begonnen met agressief spel. Ik moest strijden voor elk punt en ik slaagde erin de scheve situatie recht te trekken. Ik ben heel blij met deze titel."

"Iedereen weet dat ik graag op gras speel en ik ben heel tevreden met de attitude die ik hier getoond heb deze week. Het was een gesloten match, maar ik krikte mijn spelniveau op en haalde mijn beste tennis boven."

Na haar uitschakeling in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Amerikaanse Cori Gauff, de latere verliezend finaliste, vatte Van Uytvanck haar grasseizoen vlekkeloos aan.

"Ik had niet veel tijd om te recupereren, dus beginnen op deze manier is geweldig. We zullen zien wat de confrontatie met Korpatsch geeft in Rosmalen. Nu wil ik eerst even genieten. Ik verheug me erop om vier weken op gras te spelen."

Naast haar dertien eindzeges in het ITF-circuit, telt Van Uytvanck ook vijf WTA-titels en twee WTA 125-titels. Het is het eerste toernooi dit jaar dat ze winnend weet af te sluiten.