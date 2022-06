Elise Mertens overleeft Storm in eerste ronde van Rosmalen

Elise Mertens had vorig jaar al kennis mogen maken met Storm Sanders in de eerste ronde van Roland Garros. Op gravel klaarde ze in twee korte sets de klus, maar op gras bleek de Australische een pittigere tegenstander.

Mertens had wel kansen in de eerste set, maar gaf een break uit handen en vergat ook een setpunt te verzilveren. Dat brak haar zuur op in de tiebreak: Sanders won 4 punten op rij en haalde de eerste set binnen.

Maar dan leek Storm Sanders te bedaren. In de volgende twee sets kon ze amper 3 spelletjes winnen. Mertens stoot door naar de 1/8e finales in Nederland, waar ze mogelijk op Alison Van Uytvanck botst.