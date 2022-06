Flipkens begint met zege tegen jonge Russin aan haar laatste grasseizoen

Flipkens kondigde vorige week haar afscheid aan van het tennis. Op Wimbledon, haar favoriete toernooi, zal ze haar laatste enkelmatch spelen. Ze gaat met weinig verwachtingen naar daar want ze had al sinds een coronabesmetting in maart geen enkelwedstrijden meer gespeeld.

In Rosmalen hernam ze dus met een partij tegen de 21-jarige Russin Tikhonova. Flipkens won de eerste set vlot met 6-2. Maar de volgende set ging moeizamer. Bij 4-5 kon ze ze nog een setpunt voor de Russin wegwerken, maar uiteindelijk dwong Tikhonova toch een derde set af.

Daarin was Flipkens opnieuw wat dominanter. Ze ging in totaal drie keer door de opslag van haar tegenstandster en verzilverde na twee uur haar tweede matchpunt.