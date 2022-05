Elise Mertens mag zonder te spelen naar de 3e ronde op Roland Garros

Na haar winst in de 1e ronde tegen de Roemeense Elena Gabriela-Ruse stond er voor Elise Mertens een duel met de Tsjechische Marie Bouzkova op het programma in de 2e ronde.



Maar zover zal het dus niet komen, want Bouzkova laat verstek gaan voor de match die woensdag op het programma staat. Waarom de nummer 69 van de wereld niet in actie komt tegen Mertens is voorlopig nog niet bekend.



Door het forfait van Bouzkova krijgt Elise Mertens zo een vrijgeleide naar de 3e ronde. Het beste resultaat van Mertens in Parijs is een plaats in de 1/8e finales in 2018.