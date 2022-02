Oekraïense Svitolina weigert om tegen Russische Potapova te tennissen

Elina Svitolina is de nummer 15 van de wereld. In Monterrey (Mexico) is ze het eerste reekshoofd, maar de Oekraïense tennisster zit vooral met haar aangevallen vaderland in haar hoofd.

Eerder vandaag deelde Svitolina in een emotionele social media-post mee dat ze al haar prijzengeld aan militaire en humanitaire doeleinden in Oekraïne zal doneren.



Nu heeft Svitolina beslist om zich terug te trekken uit het enkelspel in Monterrey, omdat haar tegenstandster een Russin is: Anastasia Potapova.

Svitolina roept tegelijk de overkoepelende federaties ATP, WTA en ITF op het standpunt van het IOC over te nemen om alleen Russische en Wit-Russische atleten te aanvaarden onder de neutrale vlag "zonder nationale symbolen, kleuren, vlaggen of volksliederen."



"Ik zal in geen elk ander toernooi tegen een Russische of Wit-Russische tennisster spelen totdat de bevoegde instanties de nodige maatregelen hebben getroffen", schrijft Svitolina.



"Ik wijs geen Russische atleten met de vinger. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de invasie in ons thuisland. Meer nog, ik wil hulde brengen aan alle spelers, vooral Russen en Wit-Russen, die dapper standpunt innemen tegen de oorlog. Hun steun is essentieel", besluit ze.