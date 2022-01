Zanevska is niet opgewassen tegen ex-nummer 1 Naomi Osaka

De 24-jarige Osaka, de titelverdedigster op de Australian Open, maakt in Melbourne haar rentree in de competitie na een jaar waarin ze worstelde met mentale problemen. De voormalige nummer 1 van de wereld speelde sinds de US Open in september niet meer.

In de eerste ronde in Melbourne moest ze nog een set inleveren tegen de Française Alizé Cornet (WTA-61), maar met Zanevska kende ze minder problemen. Onze landgenote, die in 2021 van de 250e naar de 82e plaats steeg, kon amper twee spelletjes winnen.