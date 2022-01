Zanevska wint en treft Osaka die na 4 maanden weer op de baan staat

Zanevska, die in 2021 van de 250e naar de 82e plaats op de wereldranglijst steeg, versloeg in de eerste ronde in Melbourne de Kroatische Petra Martic (WTA 54). In twee sets had ze de klus geklaard met 6-3 en 6-4.

De wedstrijd duurde anderhalf uur. De 28-jarige Zanevska zal het in de volgende ronde niet makkelijk krijgen. Dan speelt ze tegen het Japanse topreekshoofd Naomi Osaka. Zij staat voor het eerst sinds de US Open weer op de baan en had het niet makkelijk in haar 1e ronde.