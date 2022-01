Van Uytvanck verliest eerste felbevochten match van het jaar

In Melbourne bereiden heel wat speelsters zich voor op de Australian Open, de eerste grote afspraak van het jaar. Van Uytvanck neemt deel aan de Summer Set 2, maar dat toernooi is voor haar al na een ronde voorbij.

De eerste set draaide uit op een tiebreak en die trok de Amerikaanse naar zich toe. In set 2 liep het veel vlotter voor onze landgenote. Ze hing de bordjes na iets meer dan 20 minuten in evenwicht.

In de beslissende derde set snoepten beide speelsters meermaals elkaars opslag af. Bij 5-6 ging Anisimova opnieuw door de opslag van Van Uytvanck en zo was de partij beslist.

Van Uytvanck is nochtans in uitstekende doen de laatste weken. Zo won ze eind vorig jaar nog het WTA-toernooi in Limoges. Over twee weken gaat de Australian Open van start.