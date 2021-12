Alison Van Uytvanck pakt in Limoges haar zevende WTA-kroon

Alison Van Uytvanck was op dreef deze week in Frankrijk. Op weg naar de finale gaf ze geen enkele set prijs en ze ging op dat elan door in de finale. De Roemeense Ana Bogdan (WTA-119) kon in de eerste set niet veel tegenpruttelen: 6-2.

Dat deed ze wel in de tweede set. Maar Van Uytvanck forceerde de beslissing bij 5-5. Daarna maakte ze het af op haar eigen opslag na bijna anderhalf uur tennis.

Voor Van Uytvanck is het haar zevende WTA-titel en haar tweede van 2021. Begin oktober schreef ze het toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan op haar naam. In 2013 was Van Uytvanck de beste in het 125K-seriestoernooi van Taipei. Daarna volgden eindzeges in Quebec (2017), Boedapest (2018 en 2019) en Tasjkent (2019).