David Goffin toont veerkracht in toernooi waarvoor hij zich vergat in te schrijven

Vorig jaar pronkte David Goffin nog met de hoofdtrofee op het ATP-toernooi van Montpellier. Dit jaar was hij zich vergeten in te schrijven.

Maar de organisatie viste onze landgenoot nog op door hem een wildcard te geven.



Tegen de Fransman Benjamin Bonzi (ATP-68) had Goffin (ATP-52) het niet onder de markt in zijn 1e duel in Montpellier. In set 1 ging hij voor de bijl met 6-2.



Bij een 5-4-achterstand in set 2 stond Goffin op de rand van de uitschakeling. Maar hij herpakte zich, trok de 2e set naar zich toe en raasde door de 3e set.



Zijn 3e matchpunt was het goede. "Ik hervat de competitie en heb wedstrijdritme nodig", zei Goffin na afloop. "Uiteindelijk ben ik wel tevreden over deze match."