David Goffin vergeet zich in te schrijven voor Montpellier, maar krijgt een wildcard

David Goffin zakt steeds verder weg op de ATP-ranking en de vrije val kan nog wat schadelijker zijn.

Goffin is binnenkort titelverdediger in Montpellier, maar toernooidirecteur Sébastien Grosjean heeft in Melbourne verteld dat Goffin zich "simpelweg" heeft vergeten in te schrijven.

Goffin heeft voor het toernooi van 31 januari tot 6 februari dus een wildcard moeten aanvragen en de organisatie heeft hier mee ingestemd.