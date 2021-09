Regen kan Elise Mertens niet afstoppen op weg naar 3e ronde op US Open

"Het was echt slecht", reageerde een zelfkritische Mertens dinsdag na afloop van haar zege in de eerste ronde tegen de Zweedse Peterson. Na een zware driesetter trok ze toen aan het langste eind, maar "in de tweede ronde moet het echt beter", vertelde ze na afloop. En zo geschiedde.



Tegen de kwalificatiespeelster Grammatikopoulou, de nummer 234 van de wereld, toonde Mertens dat ze een klasse beter is dan de 24-jarige Griekse. Na een festival van breaks in het begin van de openingsset kwam ze zo al snel op een 3-1-voorsprong.

Mertens leek de moeizame partij tegen Peterson achter zich te hebben gelaten en greep de Griekse bij haar nekvel. Met solide tennis haalde ze uiteindelijk set 1 binnen met duidelijke 6-2-cijfers.

Grammatikopoulou, die in New York voor de eerste keer op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi stond, moest ook in de tweede set de wet van de sterkste ondergaan. Mertens nam de bovenhand in de rally's en liet zich niet meer van de wijs brengen.

Bij een 5-2-voorsprong in de tweede set leek de regen nog even het momentum van Mertens te breken, maar bij de hervatting kon ze het op eigen opslag afmaken. 6-2 en boeken toe.

In de 3e ronde ontmoet ze de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 20 van de wereld. Geen gemakkelijke opdracht voor Mertens, want Jabeur is bezig aan een goed seizoen, met in juni haar eerste WTA-titel en ook de kwartfinale op Wimbledon.