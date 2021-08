Zwoegende Mertens redt 6 matchballen en staat in 2e ronde op US Open

Het was niet de beste Elise Mertens die vannacht op de baan stond in New York. Ze haalde niet haar gebruikelijke niveau en zag set 1 na 45 minuten uit haar handen glippen met 3-6. Rebecca Peterson rook haar kans en ging er ook in de tweede set vol voor.

De Zweedse verzamelde in die set maar liefst 5 matchballen, maar Mertens toonde een enorme mentale weerbaarheid en sleepte op een wonderbaarlijke wijze nog een tiebreak uit de brand.

Een tiebreak werd het ook in de beslissende derde set, die maar liefst anderhalf uur duurde. Ook daar was er bij 5-6 een matchbal voor Peterson, maar opnieuw werkte Mertens die weg. In de tiebreak kwam onze landgenote dan 1-4 achter en zo leek het liedje dan toch over, maar opnieuw haalde Mertens nog ergens wat energie vandaan. Daarna was het eerste matchpunt in het voordeel van onze landgenote wel raak.

Met 44 ongedwongen fouten en 13 dubbele fouten was dit zeker geen topprestatie van Mertens. "Geef nooit op, zelfs niet als het helemaal niet loopt zoals je wil", schreef ze na de match kort op Twitter.

De volgende ronde zou eenvoudiger moeten zijn. Daarin neemt ze het op tegen Valentini Grammatikopoulou. De Griekse staat op plaats 234 op de wereldranglijst.