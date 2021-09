Harris, de pupil van Malisse, ligt uit US Open (en gooit waterflesjes stuk)

Harris was een van de verrassende namen in de kwartfinales in New York. Hij nam onder anderen Denis Shapovalov te grazen, maar de olympische kampioen was toch net wat te hoog gegrepen. Zverev maakte na twee uur op de baan een einde aan het sprookje van de Zuid-Afrikaan.

Nochtans, Harris had wel kansen in deze partij. Zeker in de eerste set draaide hij goed mee en sleepte hij een tiebreak uit de brand. Die ging met 8-6 naar Zverev en dat was niet naar de zin van Harris.

Hij gooide uit frustratie met zijn waterflesjes en die spatten uiteen op de court. Een actie die ook een beetje deed denken aan het vroegere temperament van coach Xavier Malisse op de baan.

Het gevolg? De baan moest gedroogd worden en daar hielp zelfs tegenstander Zverev een handje mee.