Maryna Zanevska strandt in halve finales van Ladies Open in Lausanne

In de halve finales van de Ladies Open in Lausanne verloor Maryna Zanevska in twee sets van het Sloveense eerste reekshoofd Tamara Zidansek (WTA 50): 7-5 en 6-3, na 1 uur en 35 minuten.

De 27-jarige Zanevska schaarde zich voor het eerst bij de laatste vier op een WTA-toernooi. Eerder dit jaar bereikte de 23-jarige Zidansek nog de halve finales op Roland Garros.



In de finale neemt Zidansek het op tegen de 20-jarige Française Clara Burel (WTA 125), die met 5-7, 6-2 en 6-2 won van haar landgenote Caroline Garcia (WTA 76), het vijfde reekshoofd.



Burel staat voor het eerst in de finale van een WTA-toernooi. Zidansek mikt in haar derde WTA-finale op een eerste trofee. Eerder dit jaar verloor ze in de Colombiaanse hoofdstad Bogota de eindstrijd tegen thuisspeelster Maria Osorio.