Pavljoetsjenkova houdt revelatie Zidansek uit finale op Roland Garros

Anastasia Pavljoetsjenkova en Tamara Zidansek stonden in Parijs voor het eerst in hun carrière tegenover elkaar.

Voor beide speelsters was het ook hun allereerste halve finale op een grandslamtoernooi. Pavljoetsjenkova strandde al 6x in de kwartfinales, Zidansek had voor Roland Garros zelfs nog nooit de tweede ronde overleefd op een Grand Slam.

In set 1 hielden de twee elkaar in balans, met twee breaks aan elke kant. Maar bij 6-5 voor Pavljoetsjenkova moest Zidansek een derde keer haar opslag inleveren, waardoor de 1e set naar de Russische ging.

Een soortgelijk scenario voltrok zich ook in de 2e set, waarin Pavloetsjenkova opnieuw één break meer kon pakken dan haar opponente. Na ruim 1,5 tennis was de allereerste grandslamfinale binnen voor de Russin.