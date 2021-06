Nummer 1 Ashleigh Barty verlaat Parijs door achterdeur: "Pijn werd te heftig"

Barty begon met een verband rond haar linkerdij aan de wedstrijd tegen Linette. Een paar dagen eerder was er iets in haar heup geschoten.

Tijdens de wedstrijd vandaag ging het met de pijn van kwaad naar erger. In de eerste set kon de Roland Garros-eindlaureate van 2019 geen vuist maken en bij 2-2 in set 2 gooide Barty de handdoek.

"Ik was de pijn aan het verbijten, maar het werd te heftig", vertelt Barty, die al last ondervond in de aanloop naar het grandslamtoernooi.



"Het was een race tegen de klok. We hebben er alles aan gedaan om hier te staan. Het was een half mirakel dat ik de eerste ronde haalde."





Barty was een van de favorietes voor de eindoverwinning in Parijs. 11 van haar 13 wedstrijden op gravel had ze dit seizoen gewonnen.