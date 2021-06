Krejcikova bereikt finale in Parijs na zenuwslopend duel met Sakkari

Beide speelsters stonden voor het eerst in de halve finales op een Grand Slam en hadden toch wat last van plankenkoorts. In het 1e bedrijf regende het breaks, Krejcikova haalde uiteindelijke de set binnen met 7-5.

Daarmee was de Tsjechische pas de tweede speelster die Sakkari dit toernooi een set kon ontfutselen. De eerste was... Elise Mertens.

Maar Sakkari herpakte zich in set 2, waarin ze al vroeg twee keer door de opslag van Krejcikova ging en zo de basis legde voor setwinst.

In de beslissende 3e set, die ruim 1,5 uur duurde, verkwanselde Sakkari een matchpunt op haar eigen service, waardoor Krejcikova bij 6-6 weer langszij kwam.

De Tsjechische versierde vervolgens zelf drie matchballen bij 7-6, maar Sakkari ontsnapte nog door een piepklein gaatje. Het bleek slechts uitsteld voor de Griekse, die even later toch het hoofd moest buigen bij het 5e matchpunt voor Krejcikova.