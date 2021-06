Djokovic maakt slippertje in eerste set snel goed en gaat vlot voorbij Draper

Met de eindzege in Roland Garros op zak kan Novak Djokovic op Wimbledon op zoek gaan naar een 20e eindzege op een grandslamtoernooi. Daarmee kan hij Roger Federer en Rafael Nadal evenaren. De 34-jarige Serviër is er in elk geval goed aan begonnen.

De eerste set moest Djokovic nog wel aan Draper laten met 4-6, maar nadien zette de Serviër snel orde op zaken. Met 6-1, 6-2 en nog eens 6-2 verzekerde Djokovic zich na 2 uur tennis vlot van een plek in de 2e ronde. Daar neemt hij het op tegen de Chileen Marcelo Barrios of de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Roger Federer komt op dinsdag in actie tegen de Fransman Adrian Mannarino. Rafael Nadal is er in Londen niet bij.