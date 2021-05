Greet Minnen lijkt te kunnen stunten, maar plots gaat het licht uit

Het duel tussen de 23-jarige Minnen en de 31-jarige Kvitova begon met drie servicebreaks. Kvitova ging twee keer in de fout, Minnen een keertje. Na enkele felbevochten games liep Minnen zo uit tot 2-1.

Van 3-1 ging het naar 4-2 en 5-4 voor Minnen. Toen de Belgische mocht serveren voor de set, toonde Kvitova bij een 30-15-achterstand haar mentale veerkracht. De Tsjechische versierde een break (5-5), slaakte een kreet die te horen was van Parijs tot in Brussel en won vervolgens haar opslagspel (5-6).

Maar Minnen liet niet begaan en kwam bij 6-6 weer op gelijke hoogte. In de tiebreak startte Minnen goed (3-0). Kvitova kon de situatie niet meer omkeren en verloor de tiebreak (7/3) en zodoende ook de eerste set.



Set 2 stond in het teken van stevig servicewerk. On-serve bouwde Minnen een 4-3-bonus uit. Kvitova was nu wel beter bij de les dan in de tiebreak, al was het opvallend hoe de veel minder ervaren Minnen goed meeging in de rally's.



Met een lovegame maakte Minnen er 6-5 van en in het spel erna kreeg ze zelfs een matchpunt. Maar Kvitova hield het hoofd koel en kroop door het oog van de naald. Opnieuw kwam het tot een tiebreak en ditmaal trok de Tsjechische - met 5/7 - aan het langste einde, al was er in de slotfase wat commotie over een bal die al dan niet binnen was.





1-1 in sets: alles kon nog. Maar niets was minder waar. Minnen begon nog wel vol overtuiging aan het beslissende bedrijf, maar het tweede breakpunt in de tweede game was er te veel aan. Kvitova stormde naar 0-5. Minnen pakte voor de eer nog één spelletje, Kvitova maakte het af met 1-6.