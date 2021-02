Greet Minnen verliest haar tweede wedstrijd op Australisch toernooi

Voor tennisspeelsters die verloren in de eerste rondes van de Australian Open is er deze week het vangnet van de Phillip Island Trophy in Melbourne. Greet Minnen, die op het grandslamtoernooi botste op de Tsjechische topper Petra Kvitova, was een van de deelneemsters.

Vanochtend kwam ze in de tweede ronde uit tegen Rebecca Peterson. Minnen weerde zich tegen de Zweedse, maar na anderhalf uur moest ze zich toch gewonnen geven.

Ook in het dubbelspel is Minnen uitgeschakeld. Samen met Kirsten Flipkens verloor ze van de Oekraïense tandem Bondarenko/Kitsjenok (7-5 en 7-5).