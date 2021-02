Greet Minnen kan niet stunten tegen Petra Kvitova

Greet Minnen en Petra Kvitova stonden voor de tweede keer in hun carrière tegenover elkaar. De vorige ontmoeting dateerde van 2019 in Stuttgart, toen de Tsjechische het haalde in twee sets.

Ook nu stoomde Kvitova al snel naar een 5-1-voorsprong in set 1. Minnen vocht nog terug tot terug tot 5-3, maar meer zat er niet meer in voor onze landgenote.

In set 2 was het wel Greet Minnen die de toon zette. Ze opende uitstekend door drie games op rij te winnen en liep zo 4-1 uit. Maar dan vond Kvitova het welletjes. Met onder meer twee breaks won ze 4 spelletjes op rij, waarna ze het afmaakte op haar eigen opslag.